Манчестер Юнайтед вп'яте відправив Жоела Перейру в оренду

Португальський воротар Жоел Перейра продовжує пошуки свого місця під сонцем.

Манчестер Юнайтед та Хартс домовились щодо оренди голкіпера манкуніанців Жоела Перейри, повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А

Про деталі угоди між сторонами не повідомляється. 23-річний португалець вже тренується з новою командою, а прес-служба клубу опублікувала ролик з ефектним сейвом Жоела.

Перейра приєднався до "червоних дияволів" у 2012 році. За це час воротар встиг побувати на правах оренди в Рочдейлі, Белененсеші, Віторії Сетубал, а також Кортрейку.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі: класична перемога Сульшера, невдалий день Лемпарда та перфоменс новачків