toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Манчестер Юнайтед вп'яте відправив Жоела Перейру в оренду

18:53 408 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вп'яте відправив Жоела Перейру в оренду
Жоел Перейра / Фото ФК МЮ

Португальський воротар Жоел Перейра продовжує пошуки свого місця під сонцем.

Манчестер Юнайтед та Хартс домовились щодо оренди голкіпера манкуніанців Жоела Перейри, повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А

Про деталі угоди між сторонами не повідомляється. 23-річний португалець вже тренується з новою командою, а прес-служба клубу опублікувала ролик з ефектним сейвом Жоела.

Перейра приєднався до "червоних дияволів" у 2012 році. За це час воротар встиг побувати на правах оренди в Рочдейлі, Белененсеші, Віторії Сетубал, а також Кортрейку.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі: класична перемога Сульшера, невдалий день Лемпарда та перфоменс новачків

blog_ava
Динамо – Брюгге: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
19:09
7758
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Хартс Хартс Трансфери Манчестер Юнайтед Жоел Перейра Жоел Перейра
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук