toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчах

22:51 121 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчах
Радість манкуніанців / ФК Манчестер Юнайтед

Англійський Манчестер Юнайтед продовжує набирати форму під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Одне з досягнень норвезького фахівця – збільшення результативності "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед забив 12 м'ячів за три тури вперше з 2011 року, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Манкуніанці заграли результативніше після призначення головним тренером Уле Гуннара Сульшера. Під орудою 45-річного норвежця МЮ здобув 3 перемоги в трьох поєдинках: над Кардіффом (5:1), Хаддерсфілдом (3:1) і Борнмутом (4:1).

Відзначимо, що востаннє таку результативність "червоні дияволи" демонстрували ще під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона. Перемога дозволила Юнайтед наблизитися до Арсенала на відстань трьох очок.

Англія20 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Борнмут: Неділя 30 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
4 : 1
Борнмут
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
25
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук