Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчах

Англійський Манчестер Юнайтед продовжує набирати форму під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Одне з досягнень норвезького фахівця – збільшення результативності "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед забив 12 м'ячів за три тури вперше з 2011 року, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Манкуніанці заграли результативніше після призначення головним тренером Уле Гуннара Сульшера. Під орудою 45-річного норвежця МЮ здобув 3 перемоги в трьох поєдинках: над Кардіффом (5:1), Хаддерсфілдом (3:1) і Борнмутом (4:1).

Відзначимо, що востаннє таку результативність "червоні дияволи" демонстрували ще під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона. Перемога дозволила Юнайтед наблизитися до Арсенала на відстань трьох очок.