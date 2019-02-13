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Манчестер Юнайтед вперше за 14 років завдав лише одного удару в площину у домашньому матчі ЛЧ

09:51 1091 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вперше за 14 років завдав лише одного удару в площину у домашньому матчі ЛЧ
МЮ поступився ПСЖ вдома / ФК Манчестер Юнайтед

Підопічні Уле Гуннара Сульшера вкрай непереконливо виглядали на Олд Траффорд проти ПСЖ.

Манчестер Юнайтед у рідних стінах поступився ПСЖ з рахунком 0:2 в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

Вперше за 14 років манкуніанці спромоглися лише одного разу пробити у площину воріт суперника на домашньому полі в ЛЧ. Востаннє таке траплялося у першому матчі 1/8 фіналу проти Мілана у 2005 році. Тоді "червоні дияволи" поступилися з рахунком 0:1, повідомляє Opta.

Матч-відповідь між ПСЖ та Манчестер Юнайтед зіграють 6 березня у Парижі.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед - ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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