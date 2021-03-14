Кілька провідних гравців Манчестер Юнайтед наступний сезон можуть розпочати в інших командах.

Наступного тижня очікується зустріч керівництва клубу з головним тренером команди, де буде визначатися трансферна стратегія. Не виключено, що "Червоні дияволи" відпустять кількох зіркових виконавців, стверджує the Sun.

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За інформацією джерела, найменше шансів залишитися у Едінсона Кавані. Ман Юнайтед не налаштований продовжувати контракт з форвардом, на якого вже вишикувалася черга в Аргентині.

Окрім того, Сульшеру доведеться ухвалити політику щодо двох стабільних гравців основного складу. Керівництво хоче знати, чи можна буде розглядати пропозиції щодо Антоні Марсьяля, а також Давіда Де Хеа. В Манчестері задоволені прогресом Діна Хендерсона і готові саме його зробити першим голкіпером команди.

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