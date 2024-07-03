Манкуніанці активно готуються до кампанії 2023/24 і поступово розвантажує склад. Манчестер Юнайтед вже покинули Рафаель Варан, Марьсьяль та Брендон Вільямс. Утім, на цьому керівництво не планує зупинятися.

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Як повідомляє Mirror, манкуніанці готові вислухати пропозиції щодо більшості своїх гравців. У першу чергу Манчестер Юнайтед хотів би знайти нові клуби для Каземіро, Віктора Лінделефа, Харрі Магуайра, Крістіана Еріксена, Антоні, Джейдона Санчо та Мейсона Грінвуда. На їхніх трансферах планується заробити близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед завершив сезон 2023/24 на восьмому місці в АПЛ, але гарантував участь у єврокубках, здобувши Кубок Англії.

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