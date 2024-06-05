Манчестер Юнайтед активно готується до трансферного вікна і розчищає місце для нових футболістів.

"Червоні дияволи" перед відкриттям трансферного вікна вирішили розвантажити свій склад. Про це повідомляє офіційний клубний сайт.

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Манчестер Юнайтед покидають Рафаель Варан та Антоні Марсьяль, оскільки їхні угоди закінчилися.

Джонні Еванс, Том Хаддлстоун, Чарлі Макніл, Кі Пламлі, Брендон Вільямс, Шола Шоратіре також покинуть манкуніанців у статусі вільних агентів. Альваро Фернандес переходить до Бенфіки за 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "червоні дияволи" можуть залишитися без Каземіро, за яким стежить Аль-Наср. Крім цього, Бруну Фернандешем цікавиться Баварія.

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