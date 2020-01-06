Манчестер Юнайтед розпочав боротьбу за Відаля, – журналіст

Півзахисник Барселони Артуро Відаль потрапив до списку інтересів ще одного європейського топ-клубу.

"В останні дні Манчестер Юнайтед вступив у боротьбу за Відаля. "Червоні дияволи" зробили пропозицію, яка переважає умови Інтера", – заявив журналіст чилійського телеканалу DIRECTV Chile Ерман Чанампа.

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Нагадаємо, Інтер зробив пропозицію у розмірі 12 млн євро, тоді як Барселона вимагає не менше 20 млн. Додамо, що у послугах чилійця особисто зацікавлений наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте.

До слова, Відаль нещодавно подав до суду на Барселону через невиплату преміальних. Хавбек у поточному сезоні зіграв 19 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів.

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