Манчестер Юнайтед має намір зосередитися на підписанні Расмуса Хойлунда з італійської Аталанти, щойно буде остаточно закрито питання щодо переходу в команду голкіпера Інтера Андре Онана. Про це пише видання The Gurdian.

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Офіційних пропозицій про трансфер данця ще не було, але очікується, що клуб із Бергамо запросить близько 70 мільйонів євро.

У сезоні-2022/2023 Расмус Хейлунд провів за Аталанту у всіх турнірах 34 матчі, забив 10 голів, зробив 2 асисти. Його контракт із клубом із Бергамо діє до літа 2027 року.