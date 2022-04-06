Нідерландець виграв заочну боротьбу за цю посаду в низки іменитих тренерів – Маурісіо Почеттіно, Луїса Енріке та Хулена Лопетегі, яких теж називали претендентами. Керівництво Юнайтед зупинило свій вибір саме на тренері Аякса.

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Раніше Тен Хаг пройшов співбесіду в англійському клубі. Очікується, що про офіційне призначення оголосять впродовж кількох наступних тижнів. МЮ заплатить Аяксу компенсацію в розмірі близько двох млн євро. Ральф Рангнік – нинішній наставник манкуніанців, який покине свою посаду після завершення сезону, схвалив потенційне призначення Тен Хага, повідомляє AS з посиланням на ESPN.

Нагадаємо, 52-річний Тен Хаг очолює Аякс з 2017-го. Найвище досягнення – вихід у півфінал ЛЧ 2018/19 та два золотих дублі в Нідерландах.

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