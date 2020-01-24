Манчестер Юнайтед визначився з двома кандидатами на заміну Рашфорда

Манкуніаці намагаються швидко вирішити кадрову проблему в атакувальній лінії.

Нігерійський форвард Одіон Ігало, який захищає кольори китайського Шанхай Шеньхуа, зацікавив скаутів МЮ, повідомляє Sky Sports.

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Також до шорт-листа "червоних дияволів" потрапив нападник Лестера Іслам Слімані, який виступає за Монако на правах оренди.

Такий акцент в МЮ щодо атакувальних гравців пов'язаний із травмою Маркуса Рашфорда. Англійський форвард ризикує пропустити залишок сезону.

В поточному розіграші АПЛ після 24-х турів Манчестер Юнайтед перебуває на 5-й сходинці, маючи в активі 34 очки.

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