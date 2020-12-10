Поразка від РБ Лейпциг (2:3) і виліт з Ліги чемпіонів не вплинули на позиції норвезького фахівця, стверджує Telegraph.

Моурінью спробував виправдати виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів

Боси "червоних дияволі" розчаровані невдачею, але становище в АПЛ і грамотна трансферна політика тренера дають привід для оптимізму. Манчестер Юнайтед з грою в запасі відстає від лідерів (Ліверпуль і Тоттенхем) всього на 5 очок. Вочевидь, результати команди і надалі перебуватимуть під пильним контролем керівництва, але в найближчі місяці звільнення Сульшера неможливе.

Нагадаємо, норвежець очолив Манчестер Юнайтед у грудні 2018 року, замінивши на посаді Жозе Моурінью.

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