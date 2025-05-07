Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш вже зробив вибір між Манчестер Юнайтед та Саудівською Аравією.

Представники португальського півзахисника нещодавно провели переговори з Аль-Хілялем, який хоче підписати гравця. Ба більше, саудівці готові задовольнити всі забаганки Бруну Фернандеша.

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За інформацією ESPN, Манчестер Юнайтед має намір відхиляти будь-які пропозиції про трансфер Бруну Фернандеша цього літа. Зазначається, що сам хавбек задоволений у клубі попри невдалий сезон на внутрішній арені. У нього склалися хороші стосунки з головним тренером Рубеном Аморімом.

Нагадаємо, що угода португальця з манкуніанцями діє до 2027 року. Загалом Бруну відіграв за Манчестер Юнайтед у 285 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився 98 голами та 85 асистами.

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