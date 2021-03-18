"Червоні дияволи", схоже, не налаштовані на підписання своєї колишньої суперзірки.

Після вильоту від Порту на стадії 1/8 фіналу ЛЧ Кріштіану Роналду пов'язують з відходом з Ювентуса, а головними претендентами називають Реал, Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

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Щоправда, тепер на одного кандидата стало менше. У манчестерському гранді не зацікавлені у поверненні головної зірки "б'янконері", інформує Daily Express. "Червоні дияволи" вирішили зосередитись на інших трансферах.

До слова, контракт Кріштіану з Юве розрахований до літа 2022-го, а у поточному сезоні провів 33 поєдинки, в яких відзначився 30 голами та 4 асистами. За МЮ португалець виступав з 2003 по 2009 роки.

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