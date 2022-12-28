Альваро Мората став основною метою Манчестер Юнайтед після того, як клуб змарнував можливість підписати форварда ПСВ Коді Гакпо. Про це повідомляє Daily Mail.

Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Гакпо – відомо, хто "зарубав" трансфер

Манчестерському клубу все ще потрібен форвард на заміну Кріштіану Роналду. Однак є одна проблема: взимку клуб не може дозволити собі дороге придбання, тому шукає гравця, якого зможе орендувати. Імовірне підписання Морати вписується у ці жорсткі рамки.

Нагадаємо, раніше МЮ програв Ліверпулю конкуренцію за придбання форварда ПСВ Коді Гакпо. Згідно з ESPN, головний тренер команди Ерік тен Хаг заявив босам Юнайтед про своє роздратування тим, що клуб не може дозволити собі підписати Гакпо.

Єдиний кривдник Аргентини, Неймар, Мбаппе та інші зірки – 10 претендентів на найкращий гол ЧС-2022