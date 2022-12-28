Манчестер Юнайтед визначився із заміною Роналду після провалу з трансфером Гакпо
"Червоні дияволи" хочуть орендувати форварда Атлетіко Альваро Морату.
Альваро Мората став основною метою Манчестер Юнайтед після того, як клуб змарнував можливість підписати форварда ПСВ Коді Гакпо. Про це повідомляє Daily Mail.
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Манчестерському клубу все ще потрібен форвард на заміну Кріштіану Роналду. Однак є одна проблема: взимку клуб не може дозволити собі дороге придбання, тому шукає гравця, якого зможе орендувати. Імовірне підписання Морати вписується у ці жорсткі рамки.
Нагадаємо, раніше МЮ програв Ліверпулю конкуренцію за придбання форварда ПСВ Коді Гакпо. Згідно з ESPN, головний тренер команди Ерік тен Хаг заявив босам Юнайтед про своє роздратування тим, що клуб не може дозволити собі підписати Гакпо.
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