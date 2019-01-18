Манчестер Юнайтед визначився із трансферними планами на літо

Ще не закрилось зимове трансферне вікно, а керівництво МЮ вже будує плани на літо.

В МЮ ще не знають, хто тренуватиме команду влітку, але вже вирішують, які позиції в команді потребують підсилення, повідомляє Manchester Evening News.

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В клубі мають намір придбати по одному гравцю на позиції правого захисника, центрального захисника і нападника.

Чи планують "червоні дияволи" когось продавати, поки залишається загадкою.

Після 22-х турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 16 очок.

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