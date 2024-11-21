Манкуніанців нещодавно очолив 39-річний португалець. Рубен Аморім визначився з пріоритетним трансфером на найближчий час.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед шукають лівого захисника, який би підходив під систему Аморіма. Клуб склав список з трьох гравців, імена яких не розголошуються. Швидше за все нового захисника привезуть влітку, але не виключено, що трансфер можуть оформити і в січні.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на 13 місці у турнірній таблиці АПЛ з 15 балами. У 13 турі манкуніанці зіграють з Іспвічем.

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