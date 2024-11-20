Нещодавно манкуніанців очолив Рубен Аморім. Очільники Манчестер Юнайтед з новим тренером вже планують найближче трансферне вікно.

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Як повідомляє Mirror, взимку манкуніанці хочуть позбутися Антоні. Бразильський вінгер не влаштовує ані керівництво клубу, ані нового головного тренера. 24-річний нападник може відправитися в оренду, якщо Манчестер Юнайтед не зможе оформити повноцінний перехід, або не отримає відповідних пропозицій.

Нагадаємо, що англійський клуб заплатив за Антоні 95 мільйонів у 2022 році, утім, він не виправдав очікувань. Бразилець загалом відіграв за Манчестер Юнайтед у 87 матчах у всіх турнірах. В його активі 12 голів та п'ять результативних передач.

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