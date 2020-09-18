Манчестер Юнайтед визначив найкращого гравця року
Португальський талант зумів завоювати серця фанів МЮ, пробувши у клубі менше року.
Бруну Фернандеш – найкращий гравець року у Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Переможця у цій номінації обирали вболівальники манкуніанців. Португальський хавбек набрав 35,5% голосів, на другій сходинці розташувався Антоні Марсьяль (34%), а закриває трійку улюбленців фанів МЮ Маркус Рашфорд (10,4).
Нагадаємо, Бруну приєднався до табору "червоних дияволів" у січні. У минулому сезоні АПЛ Фернандеш провів 14 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 7-ма асистами.
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