Майбутнє Еріка Тен Хага найближчим часом не підлягає обговоренню серед керівників "червоних дияволів", повідомляє The Guardian.

Тен Хаг зізнався, чи боїться звільнення після жахливого старту Манчестер Юнайтед

Поразка від Галатасарая стала черговим розчаруванням сезону. МЮ без очок йде на останньому місці групи ЛЧ, а в АПЛ виконує роль середняка. Втім, боси Юнайтед зберігають віру в нинішнього тренера, контракт якого розрахований до літа 2025 року. Є об'єктивні причини труднощів Тен Хага – епідемія травм, закулісні скандали тощо.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 7 жовтня, приймаючи Брентфорд в рамках чемпіонату.

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