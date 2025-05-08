Манчестер Юнайтед вийшов у фінал ЛЄ завдяки розгрому Атлетіка, Тоттенхем стане суперником – "шпори" здолали Буде-Глімт
У рамках матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА 2024/25 визначились останні два претенденти на трофей. Звіт читайте на "Футбол 24".
Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/2 фіналу, матчі-відповіді
Манчестер Юнайтед – Атлетік – 4:1 (перший матч – 3:0)
Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Хьойлунд, 85 – Хаурегісар, 31
Буде-Глімт – Тоттенхем – 0:2 (перший матч – 3:1)
Голи: Соланке, 63, Порро, 69
УЄФА загубив офіційний м'яч фіналу Ліги Європи під час репетиції – вирішальний матч відбудеться за два тижні
Атлетік приїхав у гості на Олд Траффорд, аби відігратись з 0:3. Завдання ускладнювалось відсутністю обох Вільямсів і Сансета через травми, а також дискваліфікацією центрбека Вівіана. Баски дуже старались, довгий час зберігаючи 2-разове лідерство за кількістю ударів, а у першому таймі володіли м'ячем 58% часу – втім, за більшістю інших показників команди йшли на рівних або за переваги МЮ.
При цьому гості не створили нічого небезпечного в перші 70 хвилин. Манчестер теж не розривав "левів" – але на даному відрізку господарі організували два виходи віч-на-віч (Гарначо їх запоров) і кілька перспективних контратак і з вриванням у штрафний (найкраща завершилась заблокованим ударом Доргу з 12-ти метрів).
- BIG chance for Garnacho, the keeper gets to it in time. pic.twitter.com/rcoZARrKd2— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
- HUGE miss from Garnacho. pic.twitter.com/I9mR3X19AK— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
- Hojlund is on the break, but it penalised for a handball. pic.twitter.com/cb2pxemTAN— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
- Dorgu appears to take Bruno's shot off him, huge opportunity squandered. pic.twitter.com/Gj4PiJr53S— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
Крім того, манкуніанці претендували на пенальті, але перегляд відеоповтору став на бік Атлетіка. Судді вирішили, що Доргу завалювався сам.
- Dorgu is brought down, and United appeal the penalty.— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
- It's being reviewed.
NO PENALTY. pic.twitter.com/CymFLMF1Xo
І все одно МЮ примудрився піти на перерву, поступаючись у рахунку. Інтригу в протистоянні відродив Хаурегісар – опорник наважився на постріл метрів з 25-ти, закрутивши м'яч у праву дев'ятку. Такі удари не беруться. 0:1!
️ - Mikel Jauregizar scores an incredible goal for Bilbao! pic.twitter.com/TPNTRkBGBs— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
З одного боку, це був лакі-шот. З іншого, гольова атака почалася з обрізки Магуайра при передачі на Йоро, а потім "дияволи" ще й підбирання після заблокованого удару програли. Вочевидь, перевага в три голи до 31-ї хвилини вилилась у втрату концентрації.
Проте чогось гострішого Атлетік так і не створив, а на 72-й хвилині МЮ закрив усі питання щодо фіналіста. Свіжий Маунт спочатку не зміг замкнути простріл не менш свіжого Діалло, однак підбирання залишилось за господарями. Йоро увійшов до штрафного й скинув м'яч Мейсону, а той з розвороту пробив у дальній кут – 1:1!
️ - OFF THE BENCH, MASON MOUNT SCORES TONIGHT'S EQUALISER! GOAL, 1-1! pic.twitter.com/6yabIs0ef9— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
Остаточно добили Атлетік Каземіро та Хьойлунд. Бразилець на 80-й хвилині замкнув навіс Бруну Фернандеша зі стандарту, спрямувавши м'яч під ліву стійку – 2:1.
️ - CASEMIRO GETS THE LEAD FOR MANCHESTER UNITED, GOAL. 2-1! OFF HIS SHOULDER! pic.twitter.com/BOyGBKONZf— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
А на 85-й МЮ провів контратаку, в завершенні якої Йоро протиснув Берчіче й прострілив із правого флангу. М'яч пройшов між ногами Альвареса, а Хьойлунд ударом з метру в порожні встановив остаточний рахунок – 3:1!
️ - HOJLUND WITH THE GOAL, IT'S ALL OVER! pic.twitter.com/FeyTpSOGgx— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
У компенсований же час Маунт скористався обрізкою Агірресабали, забивши з центру поля в порожні ворота. 4:1! Цей гол вияився останнім.
️ - WHAT A GOAL FROM MASON MOUNT!?!?!?!?!?! pic.twitter.com/QwfO3Kwfzq— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
У паралельній зустрічі Буде-Глімт намагався продовжити свою казочку в Лізі Європи. Норвежці у Лондоні зуміли уникнути розгрому від Тоттенхема, зігравши 1:3 – а значить вдома були пристойні шанси на камбек. Господарі налаштувались належним чином, володіючи м'ячем 68% часу й ведучи 6:4 за ударами. До 63-ї хвилини на табло майоріли 0:0.
Але клас Тоттенхема взяв своє. По перерві "шпори" дозволили провести всього один постріл по власних воротах, а зі своїх чотирьох команда витиснула два голи. Рахунок відкрив Соланке, який замкнув скидку Ромеро з кутового.
️ - Solanke with the goal! Tottenham extend their lead! pic.twitter.com/pygoPr0Rct— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
А на 69-й хвилині Порро подвоїв перевагу північних лондонців справжнім шедевром. 0:2! Саме з цими цифрами на табло матч-відповідь і завершився.
- WHAT A GOAL FROM PEDRO PORRO pic.twitter.com/JlFfr1Hv1x— VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025
У підсумку, до фіналу Ліги Європи вийшли Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. Англійці поборються за трофей у матчі в Більбао, який пройде 21 травня.
Клуб з Арктики грає без перерви 22 місяці та перемагає грандів – найважча перешкода Динамо перед ЛЧ ламає всі шаблони