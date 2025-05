Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

Манчестер Юнайтед – Атлетік – 4:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Хьойлунд, 85 – Хаурегісар, 31

Буде-Глімт – Тоттенхем – 0:2 (перший матч – 3:1)

Голи: Соланке, 63, Порро, 69

Атлетік приїхав у гості на Олд Траффорд, аби відігратись з 0:3. Завдання ускладнювалось відсутністю обох Вільямсів і Сансета через травми, а також дискваліфікацією центрбека Вівіана. Баски дуже старались, довгий час зберігаючи 2-разове лідерство за кількістю ударів, а у першому таймі володіли м'ячем 58% часу – втім, за більшістю інших показників команди йшли на рівних або за переваги МЮ.

При цьому гості не створили нічого небезпечного в перші 70 хвилин. Манчестер теж не розривав "левів" – але на даному відрізку господарі організували два виходи віч-на-віч (Гарначо їх запоров) і кілька перспективних контратак і з вриванням у штрафний (найкраща завершилась заблокованим ударом Доргу з 12-ти метрів).

- BIG chance for Garnacho, the keeper gets to it in time. pic.twitter.com/rcoZARrKd2 — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

- HUGE miss from Garnacho. pic.twitter.com/I9mR3X19AK — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

- Hojlund is on the break, but it penalised for a handball. pic.twitter.com/cb2pxemTAN — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

- Dorgu appears to take Bruno's shot off him, huge opportunity squandered. pic.twitter.com/Gj4PiJr53S — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

Крім того, манкуніанці претендували на пенальті, але перегляд відеоповтору став на бік Атлетіка. Судді вирішили, що Доргу завалювався сам.

- Dorgu is brought down, and United appeal the penalty.

- It's being reviewed.



NO PENALTY. pic.twitter.com/CymFLMF1Xo — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

І все одно МЮ примудрився піти на перерву, поступаючись у рахунку. Інтригу в протистоянні відродив Хаурегісар – опорник наважився на постріл метрів з 25-ти, закрутивши м'яч у праву дев'ятку. Такі удари не беруться. 0:1!

️ - Mikel Jauregizar scores an incredible goal for Bilbao! pic.twitter.com/TPNTRkBGBs — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

З одного боку, це був лакі-шот. З іншого, гольова атака почалася з обрізки Магуайра при передачі на Йоро, а потім "дияволи" ще й підбирання після заблокованого удару програли. Вочевидь, перевага в три голи до 31-ї хвилини вилилась у втрату концентрації.

Проте чогось гострішого Атлетік так і не створив, а на 72-й хвилині МЮ закрив усі питання щодо фіналіста. Свіжий Маунт спочатку не зміг замкнути простріл не менш свіжого Діалло, однак підбирання залишилось за господарями. Йоро увійшов до штрафного й скинув м'яч Мейсону, а той з розвороту пробив у дальній кут – 1:1!

️ - OFF THE BENCH, MASON MOUNT SCORES TONIGHT'S EQUALISER! GOAL, 1-1! pic.twitter.com/6yabIs0ef9 — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

Остаточно добили Атлетік Каземіро та Хьойлунд. Бразилець на 80-й хвилині замкнув навіс Бруну Фернандеша зі стандарту, спрямувавши м'яч під ліву стійку – 2:1.

️ - CASEMIRO GETS THE LEAD FOR MANCHESTER UNITED, GOAL. 2-1! OFF HIS SHOULDER! pic.twitter.com/BOyGBKONZf — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

А на 85-й МЮ провів контратаку, в завершенні якої Йоро протиснув Берчіче й прострілив із правого флангу. М'яч пройшов між ногами Альвареса, а Хьойлунд ударом з метру в порожні встановив остаточний рахунок – 3:1!

️ - HOJLUND WITH THE GOAL, IT'S ALL OVER! pic.twitter.com/FeyTpSOGgx — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

У компенсований же час Маунт скористався обрізкою Агірресабали, забивши з центру поля в порожні ворота. 4:1! Цей гол вияився останнім.

️ - WHAT A GOAL FROM MASON MOUNT!?!?!?!?!?! pic.twitter.com/QwfO3Kwfzq — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

У паралельній зустрічі Буде-Глімт намагався продовжити свою казочку в Лізі Європи. Норвежці у Лондоні зуміли уникнути розгрому від Тоттенхема, зігравши 1:3 – а значить вдома були пристойні шанси на камбек. Господарі налаштувались належним чином, володіючи м'ячем 68% часу й ведучи 6:4 за ударами. До 63-ї хвилини на табло майоріли 0:0.

Але клас Тоттенхема взяв своє. По перерві "шпори" дозволили провести всього один постріл по власних воротах, а зі своїх чотирьох команда витиснула два голи. Рахунок відкрив Соланке, який замкнув скидку Ромеро з кутового.

️ - Solanke with the goal! Tottenham extend their lead! pic.twitter.com/pygoPr0Rct — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

А на 69-й хвилині Порро подвоїв перевагу північних лондонців справжнім шедевром. 0:2! Саме з цими цифрами на табло матч-відповідь і завершився.

- WHAT A GOAL FROM PEDRO PORRO pic.twitter.com/JlFfr1Hv1x — VAR Hub (@VARHub) May 8, 2025

У підсумку, до фіналу Ліги Європи вийшли Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. Англійці поборються за трофей у матчі в Більбао, який пройде 21 травня.

