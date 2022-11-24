Завершення саги з Кріштіану Роналду залишило манкуніанців з прогалиною в лінії нападу.

"Червоні дияволи" спробують підписати форварда в зимове трансферне вікно через скандальний відхід Роналду, повідомляє Manchester Evening News.

Роналду отримав дискваліфікацію – перші проблеми для Кріштіану у майбутньому клубі

МЮ планує знайти доступних гравців, аби вже в січні оформити перехід. Наразі конкретні імена не називаються. Влітку манкуніанців пов'язували з Коді Гакпо, Мемфісом Депаєм та Марко Арнаутовічем.

Нагадаємо, Роналду та Манчестер Юнайтед дійшли згоди щодо дострокового негайного розірвання контракту, розрахованого до літа 2023 року. З приходом Еріка Тен Хага Роналду втратив статус основного гравця, награвши близько тисячі хвилин у 16 матчах за МЮ, а також мав постійні конфлікти з тренером та навіть достроково покидав стадіон. Тепер володар 5 "Золотих м'ячів" є вільним агентом.

Роналду видав чергове резонансне інтерв'ю – фаворити ЧС, скандали з партнерами, мат для Мессі