Головний тренер МЮ Рубен Аморім не розраховує на Хьойлунда в наступному сезоні і попросив клуб виставити данця на трансфер. Про це інформує Caught Offside. Повідомляється, що клуб знайшов гравцеві заміну, це – Матеус Кунья з Вулверхемптона.

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Згідно з джерелом, "червоні дияволи" готові вислухати пропозиції за 22-річного футболіста влітку. Нестабільна форма Хьойлунда і потреба в досвідченому бомбардирі змусили Манчестер Юнайтед переглянути його майбутнє.

Інтерес до Расмуса виявляють Ювентус і Наполі. Вартість Хьойлунда оцінюють у 60 млн євро. Нагадаємо, що він є фанатом Манчестер Юнайтед із дитинства.

У цьому сезоні Хьойлунд забив 9 м'ячів і віддав 4 асисти в АПЛ.

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