Манчестер Юнайтед виставив наймолодший склад у єврокубках з часів Фергюсона

Непересічна подія трапилася у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи між англійським Манчестер Юнайтед і казахською Астаною.
Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер виставив наймолодший склад манкуніанців у євротурнірах з 2012 року, повідомляє Opta Sports.
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Середній вік основи "червоних дияволів" у матчі проти Астани (1:0) склав 24 роки та 145 днів. Зокрема, наймолодшим гравцем на полі став автор забитого м'яча Мейсон Грінвуд, якому в жовтні виповниться лише 18. Найстаршим же був голкіпер Серхіо Ромеро, йому 32.
Відзначимо, що в грудні 2012 року на матч проти румунського Клужа тренерський штаб Юнайтед випустив склад із середнім віком 24 роки та 54 дні. Тоді команду очолював легендарний сер Алекс Фергюсон.
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