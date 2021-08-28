Оборонець Діогу Далот у пошуках стабільної ігрової практики невдовзі знову покине англійський Манчестер Юнайтед. Минулий сезон він провів у складі італійського Мілана.

"Червоні дияволи" узгодили перехід із Борусією Д, стверджує журналіст Макс Білефельд у своєму твіттері.

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Далот виступатиме за "джмелів" на правах оренди. Угода дортмундців із МЮ передбачатиме можливість викупу португальця. Трансфер оформлять остаточно, коли манкуніанці підшукають заміну на правий фланг оборони.

У минулому сезоні Діогу Далот провів 33 матчі в усіх турнірах за Мілан, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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