Жахлива гра Андре Онана в матчі чвертьфіналу Лізі Європи проти Ліона (2:2) стала останньою краплею для керівництва МЮ.

Рубен Аморім ухвалив рішення продати голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана в літнє трансферне вікно, повідомляє Talk SPORT.

Аморім виніс несподіваний вердикт Онана після фейлів голкіпера МЮ у Лізі Європи

29-річний камерунський воротар регулярно припускається помилок у кампанії 2024/25. Зокрема в матчі 1/4 ЛЄ проти Ліона він пропустив 2 необов'язкові голи, чим поставив під сумнів прохід манкуніанців у півфінал турніру.

Головним кандидатом на заміну Онана став японський голкіпер Парми Дзіон Судзукі. Італійський клуб оцінює 22-річного гравця в 40 мільйонів євро.

Додамо, що Онана в поточному сезоні провів у складі Манчестер Юнайтед 43 матчі, у яких пропустив 56 голів.

Ліон завдяки фейлам Онана врятував нічию з МЮ, Тоттенхем не дотиснув Айнтрахт, Рейнджерс втримав нічию з Атлетіком