Трансферна сага навколо Джейдона Санчо виходить на фінальну пряму. Як повідомляє Corriere dello Sport, Манчестер Юнайтед вимагає від свого гравця дати остаточну відповідь щодо переходу в Рому, адже інших пропозицій для нього на ринку немає.

Списана зірка Манчестер Юнайтед дав остаточну відповідь щодо трансферу до Довбика

Італійський клуб залишається єдиним реальним претендентом. Тренер Роми Джан П’єро Гасперіні після матчу з Болоньєю підкреслив: "Санчо ніколи не казав Ромі "ні", що дає надію на трансфер". Водночас англієць зволікає з рішенням, залишаючи у підвішеному стані як спортивного директора Роми Фредеріка Масару, так і самого наставника.

Манчестер Юнайтед розуміє, що у разі зриву угоди клуб може втратити орієнтовно 18 мільйонів євро. Водночас саме високі зарплатні вимоги Санчо стають ключовою проблемою. У Ромі готові чекати лише до середи, після чого розглянуть альтернативні варіанти.

Нагадаємо, що раніше англієць вів перемовини з Ювентусом, але сторони не зійшлися у ціні. Також інтерес до Санчо проявляла Борусія Д – спортивний директор Себастьян Кель визнав, що клуб оцінить можливість повернення футболіста, але конкретних кроків поки не зроблено.

Санчо готовий на зниження зарплати вдвічі заради третього повернення в "клуб свого серця"