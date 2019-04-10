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Манчестер Юнайтед відзначився 8-м автоголом в Лізі чемпіонів – антирекорд турніру

10 квітня 23:12 236 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відзначився 8-м автоголом в Лізі чемпіонів – антирекорд турніру
Люк Шоу / Reuters

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу став автором автоголу в матчі 1/4 фіналу проти Барселони.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

М'яч після рикошету від Люка Шоу залетів у ворота Давіда Де Хеа. Цей автогол став для Манчестер Юнайтед восьмим в Лізі чемпіонів – це рекордний показник. Більше у свої ворота не забивала жодна інша команда.

Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вдома приймає Барселону і поступається з рахунком 0:1. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на сайті "Футбол 24".

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона Люк Шоу Люк Шоу
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