Манчестер Юнайтед відзначився 8-м автоголом в Лізі чемпіонів – антирекорд турніру

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу став автором автоголу в матчі 1/4 фіналу проти Барселони.

М'яч після рикошету від Люка Шоу залетів у ворота Давіда Де Хеа. Цей автогол став для Манчестер Юнайтед восьмим в Лізі чемпіонів – це рекордний показник. Більше у свої ворота не забивала жодна інша команда.

Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вдома приймає Барселону і поступається з рахунком 0:1. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на сайті "Футбол 24".