Мончі – спортивний директор Севільї – після двох місяців роботи над підписанням француза таки досяг свого. Сьогодні, 25 січня, Марсьяль вирушить з Парижа до Іспанії для завершення переходу. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

Рангнік поставив крапку у конфлікті з Марсьялем, якому приписав бойкот матчів

За словами журналіста, "нервіонці" візьмуть на себе всю зарплатню 26-річного француза. Орендна угода буде розрахована до кінця поточного сезону і не передбачатиме опції викупу. Нападником "червоних дияволів" цікавилися Ювентус і Барселона, але він обрав Севілью, бо саме там, на думку футболіста, матиме найбільше ігрового часу.

У сезоні 2021/22 Марсьяль втратив місце у складі Манчестер Юнайтед. В його активі лише 8 виходів на поле в АПЛ (210 хвилин) і 1 забитий м'яч.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду