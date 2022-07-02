Вихованець манкуніанців Дін Хендерсон наступний сезон знову проведе в оренді в іншій команді.

У пошуках ігрової практики 25-річний голкіпер вкотре покинув Манчестер Юнайтед. Хендерсон виступатиме за Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників". Угода не передбачає опції викупу.

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"Дуже радий приєднатися до такого фантастичного клубу із чудовою історією. Хочу подякувати за можливість зіграти за Ноттінгем Форест у їхній перший сезон після повернення в АПЛ. Нарешті, величезне дякую фанатам за прийом, який я отримав", – сказав Хендерсон.

Нагадаємо, у 2020 році англієць отримав шанс закріпитися в першій команді Манчестер Юнайтед. У кампанії 2020/21 Хендерсон грав стабільно, але згодом Давід Де Хеа залишив конкурента майже без ігрової практики. У сезоні 2021/22 голкіпер лише тричі виходив на поле.

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