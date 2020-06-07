Манчестер Юнайтед відновив інтерес до ван де Беека – його сватали в Мадрид

Менеджмент англійського Манчестер Юнайтед повернувся до ідеї з підписанням півзахисника амстердамського Аякса Донні ван де Беека.

"Червоні дияволи" продовжують моніторити ситуацію навколо талановитого хавбека, повідомляє The Times.

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У найближче трансферне вікно МЮ спробує підписати ван де Беека. Манкуніанці розраховують, що в умовах фінансової кризи Аякс зменшить власні апетити щодо суми відступних за 23-річного нідерландця. Переїзд ван де Беека на Олд Траффорд, однак, залежатиме від майбутнього Поля Погба. Крім того, на півзахисника продовжує претендувати мадридський Реал. Узимку нідерландська преса писала, що ван де Беек перебереться до табору "вершкових" влітку.

У нинішньому сезоні Донні ван де Беек провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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