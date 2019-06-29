Манчестер Юнайтед відновив інтерес до Ракітіча

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч знову опинився у сфері зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

МЮ знову спробує підписати віце-чемпіона світу, повідомляє Diario Sport.

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Манкуніанці відновили інтерес до Ракітіча через імовірний відхід Поль Погба. Тепер у трансфері 31-річного хорвата зацікавлений особисто керманич Юнайтед Уле Гуннар Сульшер. Раніше Барселона вже відхилила пропозицію про продаж хавбека за 35 млн євро.

"Блаугранас" готові відпустити Ракітіча за умови, що отримають солідну компенсацію. За інформацією видання, йдеться про мінімум 50 млн євро.

У сезоні 2018/19 Іван Ракітіч провів 54 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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