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Манчестер Юнайтед відновив інтерес до одноклубника Ярмоленка

15:13 333 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відновив інтерес до одноклубника Ярмоленка
Ісса Діоп / Reuters

Захисник Вест Хема Ісса Діоп знову став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" готові повернутися до ідеї підписання 23-річного француза, повідомляє Sun.

Манчестер Юнайтед наблизився до підписання Бруну Фернандеша

Діоп був однією з цілей Манчестер Юнайтед після свого вражаючого сезону 2018/19. Втім, манкуніанці підписали Харрі Магуайра і зробили ставку на Віктора Лінделефа, який поки не може вийти на стабільно високий рівень гри. Уле Гуннар Сульшер розглядає варіанти підсилення центру оборони, і саме Діоп став одним з кандидатів.

До слова, француз був незамінним гравцем основи Вест Хема на початку сезону, однак в останні місяці тренери "молотів" часто віддавали перевагу його конкурентам.

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