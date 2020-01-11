Манчестер Юнайтед відновив інтерес до одноклубника Ярмоленка

Захисник Вест Хема Ісса Діоп знову став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" готові повернутися до ідеї підписання 23-річного француза, повідомляє Sun.

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Діоп був однією з цілей Манчестер Юнайтед після свого вражаючого сезону 2018/19. Втім, манкуніанці підписали Харрі Магуайра і зробили ставку на Віктора Лінделефа, який поки не може вийти на стабільно високий рівень гри. Уле Гуннар Сульшер розглядає варіанти підсилення центру оборони, і саме Діоп став одним з кандидатів.

До слова, француз був незамінним гравцем основи Вест Хема на початку сезону, однак в останні місяці тренери "молотів" часто віддавали перевагу його конкурентам.

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