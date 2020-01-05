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Манчестер Юнайтед відновив інтерес до Бруну Фернандеша

17:47 213 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відновив інтерес до Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / Sky Sports

Англійський гранд повернувся до ідеї придбання лідера португальського Спортінга.

"Червоні дияволи" розглядають варіант з підписанням португальця вже цієї зими, інформує goal.com. Причиною відновлення інтересу до Бруну Фернандеша стали невдачі у переговорах щодо переходу хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена та одного з лідерів Лестера Джеймса Меддісона.

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25-річний Бруну Фернандеш вже перебував на радарі манкуніанців – він міг перейти у клуб влітку 2019 року, але тоді англійців відлякала висока трансферна вартість гравця.

Зазначимо, що в поточному сезоні Фернандеш зіграв 13 матчів та забив 6 голів у чемпіонаті Португалії. В його контракті зі Спортінгом прописана сума відступних у розмірі 100 млн євро.

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