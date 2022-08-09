Нападник Марко Арнаутовіч все ж не перебереться на Олд Траффорд у нинішнє міжсезоння.

Манчестер Юнайтед вирішив припинити боротьбу за 33-річного гравця Болоньї, інформує The Athletic.

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"Червоні дияволи" робили пропозицію у розмірі 8 млн євро, але середняк Серії А відповів категоричною відмовою. Крім того, потенційний перехід Арнаутовіча розгнівав деяких фанатів МЮ. Вони пригадали расистський скандал часів Євро-2020. Тоді Марко отримав дискваліфікацію за образи на адресу Езгана Аліоскі. Батько нападника австрійської збірної є сербом, а захисник Північної Македонії – етнічний албанець.

Додамо, що в минулому сезоні Аранаутовіч потрапив до топ-10 бомбардирів Серії А, оформивши 14 голів.

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