Виступ Коді Гакпо у складі збірної Нідерландів на ЧС-2022 не вплинув на оцінку гравця скаутами МЮ.

Скаути Манчестер Юнайтед рекомендували босам клубу відмовитися від трансферу Коді Гакпо із ПСВ. Про це повідомляє журналіст ВВС Говард Нерс.

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Згідно з джерелом, скаутів не вразив рівень розвитку гравця станом на 10 грудня. Виступ Гакпо на ЧС-2022 не вплинув на оцінку.

Нагадаємо, вчора Гакпо офіційно став гравцем Ліверпуля.

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