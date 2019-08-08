Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї підписати Манджукіча – відома причина

Англійський Манчестер Юнайтед вийшов із перемовин щодо підписання форварда туринського Ювентуса Маріо Манджукіча.

МЮ припинив переговори з Ювентусом, повідомляє Daily Mail.

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"Червоні дияволи" запропонували за Манджукіча 15 млн фунтів, але туринці зажадали солідніших відступних за хорвата. Крім того, сам нападник хотів отримати вищу зарплату, ніж пропонували манкуніанці. Задовольняти фінансові апетити Юве та Манджукіча Юнайтед не захотів.

За інформацією видання, тепер манчестерський клуб взагалі може припинити пошуки заміни Ромелу Лукаку, який в найближчі години стане гравцем міланського Інтера.

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