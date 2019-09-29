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Манчестер Юнайтед відмовився продавати Лінделефа Барселоні

16:44 116 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився продавати Лінделефа Барселоні
Віктор Лінделеф / Фото ФК МЮ

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф міг влітку приміряти футболку чинного чемпіона Іспанії. Про це зізнався агент гравця Хасан Четінкая.

"Лінделеф був найкращим гравцем МЮ в минулому сезоні. До нього проявляли великий інтерес з боку багатьох клубів.

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На Віктора претендувала Барселона. Це сталося після переходу Де Лігта в Ювентус. Лінделеф став пріоритетним варіантом для каталонців. Його манера гри, його футбольна ДНК дуже підходить Барселоні. Втім, в Манчестері відмовився від такої угоди", – цитує Четінкаю Skysports.

В поточному сезоні АПЛ 25-річний швед провів 6 матчів, але результативними діями поки не відзначався.

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