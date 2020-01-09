Манчестер Юнайтед відмовився підписувати Еріксена у січні

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило припинити спроби здійснити трансфер хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена взимку.

"Червоні дияволи" упродовж січня не робитимуть пропозицій щодо данця, стверджує Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед не збирається платити Тоттенхему 20 млн фунтів за гравця, який влітку стане вільним агентом. Єдиним серйозним претендентом на плеймейкера "шпор" залишився Інтер, а манкуніанці чекатимуть нагод під час наступного трансферного вікна.

У сезоні 2019/20 Еріксен втратив місце у основі Тоттенхема – 17 матчів в АПЛ, у яких він забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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