Манчестер Юнайтед відлякав Інтер ціною на Лукаку – міланці вже знайшли іншого форварда

Інтер починає холонути щодо трансферу форварда МЮ Ромелу Лукаку та знайшов альтернативу в Бундеслізі.

Манчестер Юнайтед має намір заробити на трансфері Ромелу Лукаку мінімум 80 млн євро. Ця сума здається неадекватною босам Інтера, які готові викласти за бельгійця 30 млн євро, повідомляє Sky Sports.

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Керівництво "нерадзуррі" розглядає форварда Айнтрахта Анте Ребіча як альтернативу Ромелу. Трансфер 26-річного хорвата може обійтись міланцям у 40 млн євро.

В минулому сезоні Бундесліги Ребіч провів 28 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

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