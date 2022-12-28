Керівництво "червоних дияволів" відхилило першу пропозицію андалусійців, інформує Goal.

Рангнік підтвердив бажання Марсьяля піти з МЮ – на форварда полюють Барселона і Ювентус

Севілья хотіла орендувати Марсьяля до кінця сезону, однак виникал проблема із зарплатнею. За 6 місяців у МЮ француз отримує 7 млн євро, а іспанський клуб був готовий давати лише 3-4 млн. Манкуніанці не збираються платити гравцю під час виступів у іншому клубі.

Додамо, що Марсьяль у поточному сезоні провів 10 матчів та відзначився лише одним голом.

Тоттенхем не зміг переграти Саутгемптон, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Уотфорд, Крістал Пелас легко переміг Норвіч