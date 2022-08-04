Фланговий оборонець Алекс Теллес продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Гравець збірної Бразилії наступний сезон проведе у оренді за Севілью, інформує офіційний сайт андалусійців. Іспанський клуб заплатить новачку лише 2 млн євро зарплатні, а решта залишиться на плечах англійців.

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Попередні 2 роки Теллес відіграв у складі Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" заплатили Порту 15 млн євро, але лівий захисник не зміг повністю розкритися на Олд Траффорд. Загалом у футболці МЮ він провів 50 матчів, оформивши один гол та 8 асистів.

Нагадаємо, що Севілья завершила минулий розіграш Прімери на четвертій сходинці і виборола пряму путівку в Лігу чемпіонів.

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