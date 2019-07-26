Манчестер Юнайтед віддав Хендерсона в оренду Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед оголосив про повернення голкіпера Діна Хендерсона з Манчестер Юнайтед.

Воротар збірної Англії U-21 на недавньому Євро-2019 проведе ще один рік в оренді на Бремол Лейн, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дін Хендерсон є вихованцем МЮ, але за першу команду "червоних дияволів" поки не зіграв жодного матчу. Він грав в оренді за Стокпорт, Грімсбі, Шрусбері, а сезон 2018/19 провів у складі Шеффілд Юнайтед. Молодий кіпер зумів стати основним виконавцем "клинків" і провів усі 46 матчів Чемпіоншипу.

Після молодіжного чемпіонату Європи, де Хендерсон непогано себе проявив, очікувалося, що він залишиться у складі Манчестер Юнайтед. Проте, манкуніанці вирішили відправити його в чергову оренду.

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