Андрій Ярмоленко знову вийшов на позиції центрфорварда, проте відверто захисна модель Вест Хема не давала українцю багато нагод проявити себе. Натомість біля інших воріт Лукаш Фабіанскі здійснив кілька якісних сейвів.

Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем в екстра-таймі Кубка Англії – Ярмоленко зіграв на нерідній позиції і зазнав травми

Після перерви "молоти" втратили Ярмоленка через травму і продовжували спокійно оборонятися. У компенсований час Крейг Доусон навіть міг покарати МЮ, але Ван-Біссака надійно відіграв на лінії воріт. Єдиний гол трапився в першому екстра-таймі. На 97 хвилині Мактомінай скористався хаосом у карному майданчику Вест Хема та одним дотиком вивів МЮ в 1/4 фіналу Кубка Англії.