Манчестер Юнайтед веде перемовини з Наполі щодо трансферу Кулібалі

Манчестер Юнайтед хоче бачити оборонця Наполі Каліду Кулібалі на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у придбанні оборонця Наполі Каліду Кулібалі, інформує Express.

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За інформацією джерела, "червоні дияволи" вже кілька тижнів контактують з представниками "партенопейців". Сторони не можуть дійти згоди щодо суми компенсації за сенегальця.

Наполі розраховує виручити від продажу Кулібалі щонайменше 127 млн євро, які прописані у якості клаусули у його контракті, однак Манчестер Юнайтед сподівається, що їм вдасться знизнити цю суму.

Раніше повідомлялося, що Реал роздумує над придбання Каліду. Контракт захисника з Наполі діє до 2023 року.

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