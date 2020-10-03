Манчестер Юнайтед веде перемовини з агентами Кавані
19:35 - Читать на русском
Зірковий форвард Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в АПЛ.
Манчестер Юнайтед контактує з представниками Едінсона Кавані щодо можливої співпраці, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Манкуніанці пропонують 33-річному уругвайцю контракт із зарплатою більше 10 млн євро на рік. Нагадаємо, зараз Едінсон перебуває у статусі вільного агента, останнім клубом форварда був ПСЖ.
У минулому сезоні чемпіонату Франції Кавані провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.
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