Зірковий форвард Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед контактує з представниками Едінсона Кавані щодо можливої співпраці, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Манкуніанці пропонують 33-річному уругвайцю контракт із зарплатою більше 10 млн євро на рік. Нагадаємо, зараз Едінсон перебуває у статусі вільного агента, останнім клубом форварда був ПСЖ.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Кавані провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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