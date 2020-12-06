Португалець лише минулої зими перебрався у Манчестер і відразу став лідером команди. Уболівальники навіть визнали його найкращим гравцем команди у минулій першості.

Шедевр Погба у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 1:3

Цифри ще більше демонструють вплив Фернандеша на результати команди. За 11 місяців Бруну зіграв за Ман Юнайтед 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 14 результативних передача.

Керівництво клубу задоволене такими показниками і хоче показати це конкретними справами. За інформацією Mirror, МЮ вже планує перепідписати з Фернандешем новий контракт. Наразі Бруну отримує 100 тисяч фунтів на тиждень, а буде заробляти удвічі більше. Додамо, що зарплати Давіда Де Хеа та Поля Погба все рівно залишаться найвищими у команді 350 і 300 тисяч відповідно.

Челсі переміг Лідс і очолив АПЛ, Манчестер Юнайтед переграв Вест Хем і повернувся у зону Ліги чемпіонів