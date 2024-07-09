Манчестер Юнайтед ніяк не може домовитися з Евертоном щодо трансферу захисника Джарреда Брентвейта.

Манкуніанці активно працюють у літнє міжсезоння і в планах керівництва – посилити лінію захисту. Однією з цілей "червоних дияволів" є Джарред Брентвейт з Евертона.

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Манчестер Юнайтед пропонував "ірискам" в червні 43 мільйони з урахуванням бонусів за захисника, але отримав відмову. Манкуніанці, як повідомляє Фабріціо Романо, збільшили пропозицію до 50 млн фунтів з бонусами. Евертон знову відмовився продавати Брентвейта.

"Іриски" дуже цінують захисника і вважають, що він схожий на Йошко Гвардіола. А це означає, що і коштувати він має більше.

Нагадаємо, що Джарред Брентвейт виступає за Евертон з 2020 року. Загалом 22-річний захисник відіграв за "ірисок" у 54 матчах. В його активі чотири голи.

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