Манчестер Юнайтед вдасться до безпрецедентних дій – клуб планує незвичний крок для покриття фінансових втрат
Після провального сезону Манчестер Юнайтед розглядає варіант проведення додаткових спарингів упродовж сезону.
Манчестер Юнайтед може вдатися до оригінального рішення, аби компенсувати фінансові втрати від невиходу в єврокубки. Як повідомляє Sportbible, клуб планує організувати серію товариських матчів упродовж сезону, щоб частково заповнити дірку в бюджеті.
Минулого сезону команда завершила чемпіонат Англії на 15-му місці – це найгірший результат "червоних дияволів", починаючи з кампанії 1989/90. Ба більше, поразка від Тоттенхема у фіналі Ліги Європи позбавила шансів потрапити до Ліги чемпіонів. За словами співвласника клубу Джима Реткліффа, Манчестер Юнайтед втратив від 94 до 118 мільйонів євро призових, а участь у Лізі Європи могла принести приблизно 47 мільйонів євро.
Тепер у команди Рубена Аморіма буде чимало вільного часу. До Різдва Манчестер Юнайтед має лише один матч посеред тижня – проти Вест Хема 3 грудня. У більшості ж випадків між іграми Прем’єр-ліги буде пауза вісім днів, що дає простір для експериментів.
Серед потенційних суперників Манчестер Юнайтед у товариських зустрічах називають Мілан, Лаціо, Севілью та РБ Лейпциг – клуби, які також залишилися без єврокубків у сезоні 2025/26. Нагадаємо, що під час літнього турне в Азії Юнайтед заробив близько 9 мільйонів євро.
