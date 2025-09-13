Манчестер Юнайтед може вдатися до оригінального рішення, аби компенсувати фінансові втрати від невиходу в єврокубки. Як повідомляє Sportbible, клуб планує організувати серію товариських матчів упродовж сезону, щоб частково заповнити дірку в бюджеті.

Манчестер Юнайтед збирається підписати партнера Зінченка – трансфер може відбутися взимку

Минулого сезону команда завершила чемпіонат Англії на 15-му місці – це найгірший результат "червоних дияволів", починаючи з кампанії 1989/90. Ба більше, поразка від Тоттенхема у фіналі Ліги Європи позбавила шансів потрапити до Ліги чемпіонів. За словами співвласника клубу Джима Реткліффа, Манчестер Юнайтед втратив від 94 до 118 мільйонів євро призових, а участь у Лізі Європи могла принести приблизно 47 мільйонів євро.

Тепер у команди Рубена Аморіма буде чимало вільного часу. До Різдва Манчестер Юнайтед має лише один матч посеред тижня – проти Вест Хема 3 грудня. У більшості ж випадків між іграми Прем’єр-ліги буде пауза вісім днів, що дає простір для експериментів.

Серед потенційних суперників Манчестер Юнайтед у товариських зустрічах називають Мілан, Лаціо, Севілью та РБ Лейпциг – клуби, які також залишилися без єврокубків у сезоні 2025/26. Нагадаємо, що під час літнього турне в Азії Юнайтед заробив близько 9 мільйонів євро.

Миколенко долучився майже до всіх голів у матчі Евертона, Ярмолюк програв Сандерленду, МЮ врятував перемогу над Бернлі