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Манчестер Юнайтед узгодив умови контракту з Бруну Фернандешом – Спортінг отримає неймовірну суму бонусів

21:51 555 Читать на русском
Манчестер Юнайтед узгодив умови контракту з Бруну Фернандешом – Спортінг отримає неймовірну суму бонусів
Бруну Фернандеш / Sky Sports

Півзахисник лісабонського Спортінга Бруну Фернандеш все ближчий до трансферу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед домовився зі Спортінгом щодо трансферу Бруну Фернандеша, повідомляє Record.

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Зазначається, що сума переходу становитиме 55 млн євро, ще 25 млн будуть виплачені в якості бонусів, а сам гравець отримуватиме 130 тисяч фунтів на тиждень.

За даними Correio da Manhã, 10 млн бонусів Спортінг отримає, якщо гравець проведе за "червоних дияволів" 20 матчів і заб'є 15 м'ячів, а TVI24 стверджує, що лісабонський клуб також отримає 10% від суми подальшого перепродажу футболіста.

До слова, Бруну Фернандеш провів 17 матчів в чемпіонаті Португалії в складі лісабонського клубу, відзначившись 8 голами та 7 результативними передачами.

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