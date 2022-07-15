Ерік Тен Хаг отримає в МЮ одного зі своїх колишніх підопічних. Центрбек Лісандро Мартінес, який може зіграти і зліва, слідом за тренером переїде в АПЛ.

Матвієнко стає ближчим до Аякса – скаути змінили думку про українця, а Шахтарю доведеться зменшити апетити

Сума трансферу 24-річного захисника збірної Аргентини з урахуванням бонусів складе 55 млн євро. Всі документи вже узгоджені. Гравець підпише контракт до літа 2027 року, повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

Інсайдер зазначає, що велику роль в успішному укладенні угоди відіграв саме Ерік Тен Хаг, який добре знає можливості Лісандро завдяки спільній трирічній роботі в Амстердамі. У 2019-му Аякс заплатив за аргентинця 7 млн євро, а тепер отримає майже у 8 разів більше.

Трансфер Мартінеса відкриває шлях для переходу Миколи Матвієнка. Саме захисник Шахтаря і збірної України є кандидатом на те, щоб замінити аргентинця в Аяксі. Також інтерес до українця приписували і Арсеналу.